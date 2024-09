1860 München verliert daheim gegen Dynamo Dresden

Der erste Saisonsieg sollte 1860 München beflügeln in der 3. Liga. Gegen Dynamo Dresden folgt aber der nächste Dämpfer. Und auch rund um die Heimfans gibt es Ärger.

Der TSV 1860 München hat in der 3. Liga wieder verloren und ist vorerst auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Die „Löwen“ unterlagen dem Aufstiegs-Mitfavoriten Dynamo Dresden im Grünwalder Stadion mit 2:3 (1:1). Durch die vierte Niederlage in fünf Saisonspielen ist die kurze Verschnaufpause, die sich der Fußball-Traditionsverein und Trainer Argirios Giannikis beim jüngsten Sieg in Ingolstadt geholt hatten, schon wieder vorbei.

Tony Menzel erzielte in der 30. Minute die verdiente Führung für die Sachsen. Wie aus dem Nichts konnte Tunay Deniz (40.) vor 15.000 Zuschauern ausgleichen. Nach dem Wechsel traf Robin Meißner (51.) erneut zur Gäste-Führung, ehe Menzel (68.) auf 3:1 erhöhte. Julian Guttau (71.) verkürzte auf 2:3 für die Gastgeber. In der Schlussphase drängten die „Löwen“ auf den Ausgleich, Augenblicke vor dem Ende aber scheiterten sie gleich mehrmals.

Die Drittliga-Partie war mit halbstündiger Verspätung angepfiffen worden, da es Probleme beim Einlass der Heimfans gegeben hatte. Laut Medienberichten ging es dabei um Sicherheitskontrollen der Anhänger.

© dpa-infocom, dpa:240914-930-232368/2