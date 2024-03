1860 München verlängert mit Kapitän Verlaat

Der TSV 1860 München kann die Zukunft mit „Vorbild“ und „Werbefigur“ Jesper Verlaat gestalten. Wie lange genau, das verheimlicht der Drittligist allerdings.

Der TSV 1860 München kann auch in Zukunft auf seinen Kapitän und Abwehrchef Jesper Verlaat zählen. Der Fußball-Drittligist hat sich mit dem 27 Jahre alten Niederländer auf eine Zusammenarbeit über das Vertragsende in diesem Sommer hinaus geeinigt. Zum Zeitraum der Verlängerung machten die „Löwen“ am Donnerstagabend allerdings keine Angaben. „Über die genauen Vertragsinhalte vereinbarten beide Parteien Stillschweigen“, hieß in der Mitteilung des Vereins.

Verlaat wechselte im Sommer 2022 vom SV Waldhof Mannheim zu 1860. Er hat seitdem 66 Pflichtspiele absolviert. „Ich fühle mich in München extrem wohl.“ Er wolle „mit den Löwen noch etwas erreichen. Daher gab es für mich keine andere Entscheidung“, äußerte Verlaat.

Sport-Geschäftsführer Christian Werner bezeichnete den Kapitän als „sehr wichtigen Bestandteil des Teams und des Vereins“, und zwar in mehreren Funktionen: „Als Mitspieler, als Vorbild, als Werbefigur.“

