1860 München scheitert im Toto-Pokal an Unterhaching

Über den Toto-Pokal wollte sich 1860 München für den DFB-Pokal qualifizieren. Dieser Plan misslingt, weil schon im Viertelfinale das Aus kommt. Ein Torhüter erlebt einen bitteren Nachmittag.

Der TSV 1860 München ist im Viertelfinale des bayerischen Toto-Pokals gegen die SpVgg Unterhaching ausgeschieden. Die „Löwen“ kassierten im Derby der zwei Fußball-Drittligisten eine 1:3 (0:1)-Heimniederlage. Damit verpasste das Team von Trainer Argirios Giannikis eine gute Chance, sich für den nächstjährigen DFB-Pokal zu qualifizieren - der Sieger des Toto-Pokals erhält einen Startplatz in der ersten Runde 2025/26.

Johannes Geis (31. Minute), Julian Kügel (59.) und Max Lamby (78.) trafen für den zuletzt arg kriselnden Vorortverein, der zehn Meisterschaftsspiele nacheinander nicht gewinnen konnte und in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz steht. Der Treffer zum 1:3 durch 1860-Kapitän Jesper Verlaat in der Nachspielzeit (90.+3) kam zu spät.

Ex-Hachinger patzt für 1860 übel

In einer zunächst umkämpften Partie wurde ausgerechnet TSV-Torhüter Rene Vollath, der im Sommer just von Unterhaching nach München gewechselt war und zuletzt in der 3. Liga seinen Stammplatz verloren hatte, zur tragischen Figur: Der Schlussmann ließ eine harmlose Freistoßflanke des früheren Bundesliga-Profis Geis durch die Finger flutschen zum 0:1; womöglich wurde er von der Sonne geblendet. In der zweiten Halbzeit erhöhte Julian Kügel mit einem Kopfball auf 2:0. Lamby macht mit einem abgefälschten Schuss alles klar.

