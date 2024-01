1860 München punktet auch im zweiten Spiel unter Giannikis

Der TSV 1860 München hat den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Argirios Giannikis hauchdünn verpasst. Auf den 4:1-Heimsieg gegen den MSV Duisburg folgte am Dienstagabend in der 3. Fußball-Liga nach späten Toren ein 1:1 (0:0) beim VfB Lübeck.

Vor 6183 Zuschauern im Stadion an der Lohmühle brachte der US-Amerikaner Mansour Ouro-Tagbaspät die „Löwen“ mit einem Kopfball nach einer präzisen Flanke von Manfred Starke in der 79. Minute in Führung. „Es hat sich super angefühlt. Ich bin dankkbar für die Chance und offen für mehr“, sagte der 19-Jährige bei MagentaSport: „Schade, dass wir 1:1 gespielt haben.“

Lübeck schlug durch Mirko Boland ganz spät zurück (88.). Der Mittelfeldspieler prallte bei seinem Kopfballtor mit dem Kopf an den Pfosten. Nach einer Behandlungspause konnte er aber mit einem Kopfverband weiterspielen. Mit 24 Punkten stehen die Sechziger knapp vor der Abstiegszone mit den Lübeckern (21).

Mit Beginn der zweiten Hälfte gab es bessere Offensivaktionen. Die Münchner Marlon Frey (50. Minute) und Albion Vrenezi (51.) probierten es aus der Distanz. Lübecks Mats Facklam scheiterte nach einem Konter aus spitzem Winkel an 1860-Keeper Marco Hiller (58.).

© dpa-infocom, dpa:240123-99-724618/2