1860 München leiht Salzburger Verteidiger Ludewig aus

Kilian Ludewig - Kilian Ludewig. - Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der TSV 1860 München hat Verteidiger Kilian Ludewig unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige kommt für eine Saison auf Leihbasis aus Salzburg, wie der bayerische Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte. Ludewig wurde in den Nachwuchsleistungszentren des FC St. Pauli und RB Leipzig ausgebildet, ehe er sich im Sommer 2018 den Österreichern anschloss. «Die Gespräche mit den Verantwortlichen, die «Löwen»-Fans und die Stadt München haben mich nicht lange überlegen lassen und deshalb habe ich mich für den Traditionsverein TSV 1860 München entschieden», äußerte Ludewig in einer Vereinsmitteilung der Münchner.

