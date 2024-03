1860 München kassiert dritte Niederlage in Serie

Der TSV 1860 München verliert erneut. Es ist die dritte Niederlage der „Löwen“ am Stück. Ein Jokertor von Zwarts ist zu wenig.

Der TSV 1860 München ist in der 3. Fußball-Liga in die Ergebniskrise gerutscht. Die personell geschwächten „Löwen“ kassierten am Samstag beim 1:2 (0:1) gegen Preußen Münster ihre dritte Niederlage nacheinander.

Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze schmilzt allmählich für die Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis, der gegen Münster unter anderen aus Verletzungsgründen Kapitän Jesper Verlaat, Manfred Starke und Max Reinthaler ersetzen musste.

Joel Grodowski brachte die schon in der ersten Hälfte gefährlichen Gäste vor 15 000 Zuschauern unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung (45. Minute +2). Joël Zwarts (56.) gelang nur vier Minuten nach seiner Einwechslung kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich. Yassine Bouchama (69.) bescherte Münster anschließend den sechsten Sieg in Serie.

