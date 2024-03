1860 München in Dresden wieder mit Toptorjäger Guttau

Der TSV 1860 München hat die erste Niederlage unter Trainer Argirios Giannikis kassiert. Beim kommenden Gegner Dynamo Dresden herrscht viel Unruhe. Können die „Löwen“ das ausnutzen?

Der TSV 1860 München kann im schweren Auswärtsspiel bei Aufstiegskandidat Dynamo Dresden wieder mit Toptorjäger Julian Guttau planen. Der schon siebenmal in dieser Drittligasaison erfolgreiche Offensivspieler ist nach einer viralen Infektion wieder im Training. „Er kommt besser in Tritt“, berichtete Trainer Argirios Giannikis am Donnerstag. Fehlen wird im Flutlichtkracher in Sachsen am Freitag (19.00 Uhr) Marlon Frey. Der Mittelfeldspieler hatte am vergangenen Wochenende beim 0:1 gegen den SSV Ulm wegen groben Fouls die Rote Karte gesehen und war für drei Partien gesperrt worden.

Für die „Löwen“ war es im neunten Spiel unter Giannikis die erste Niederlage. „Die Mannschaft ist weiter fokussiert und mit breiter Brust“, versicherte der Trainer der Münchner. „Die Mannschaft hat in der Summe in diesen neun Spielen Großes geleistet.“

Die Dresdner haben sich im neuen Jahr schon viele Ausrutscher erlaubt. Deshalb herrscht dort Unruhe, erst am Dienstag musste Sportgeschäftsführer Ralf Becker gehen. Auch Trainer Markus Anfang steht unter großem Druck. „Wir sind zu weit weg, um alles einzuschätzen, was bei anderen Vereinen passiert“, meinte Giannikis. „Wir fokussieren uns auf den Sport.“

© dpa-infocom, dpa:240307-99-253001/2