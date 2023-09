1860 München gewinnt Wiesn-Heimspiel gegen SC Verl

Maurizio Jacobacci - TSV 1860-Trainer Maurizio Jacobacci. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Dank eines gegnerischen Eigentores hat der TSV 1860 München sein einziges Wiesn-Heimspiel in dieser Drittligasaison gewonnen und den zweiten Sieg nacheinander gefeiert. Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion bezwangen die «Löwen» den SC Verl am Samstag mit 1:0 (1:0). Eine Hereingabe vom Münchner Tim Rieder lenkte Torge Paetow ins eigene Tor.

Nach dem 2:0 gegen den Halleschen FC vor einer Woche hatte die Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci gegen die Gäste anfangs ordentlich Probleme. Die Münchner kämpften sich aber ins Spiel zurück und gingen noch vor dem Seitenwechsel in Führung. Nach der Pause konnten sich beide Mannschaften in der Offensive nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Die «Löwen» treffen nun am kommenden Dienstag auf den SSV Ulm sowie auf Dynamo Dresden am Samstag darauf.

