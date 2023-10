1860 München beendet Mini-Tief durch 2:0 gegen Freiburg

Maurizio Jacobacci - Münchens Trainer Maurizio Jacobacci gestikuliert am Spielfeldrand. - Foto: Angelika Warmuth/dpa

Der TSV 1860 München hat sich aus seinem kleinen Tief in der 3. Fußball-Liga herausgearbeitet. Nach zuletzt drei sieglosen Partien gewannen die «Löwen» am Samstag mit 2:0 (1:0) gegen den SC Freiburg II. Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion brachte ein Eigentor von Ryan Johansson die Münchner in der 16. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel verwertete Eroll Zejnullahu (48.) eine Vorlage von Fabian Greilinger zum Endstand.

«Es ist ein schöner Teamerfolg», sagte «Löwen»-Trainer Maurizio Jacobacci nach dem Zu-Null-Sieg, an dem auch wieder Marco Hillers Vertreter David Richter im Tor seinen Anteil hatte. «Wir haben Freiburg immer wieder unter Stress gesetzt und mit dem Ball viel richtig gemacht», befand Jacobacci weiter und sprach seiner Mannschaft nach zuletzt zwei Remis am Stück ein «großes Kompliment» aus: «Auch vom Spielerischen her war es auf einem höheren Niveau als zuletzt.»

© dpa-infocom, dpa:231021-99-650395/3