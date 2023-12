1860-Interimscoach fordert mutigere und lautere Spieler

Ex-Profi Schmöller soll 1860 München bei einer Kurz-Mission wieder zum Erfolg führen. Der bisherige U21-Coach hat eine klare Forderung an seine Spieler.

Ex-Profi Frank Schmöller hofft bei seiner Kurz-Mission als Interimstrainer des TSV 1860 München auf aggressivere und entschlossenere Führungsspieler. „Du brauchst Spieler, die das Heft in die Hand nehmen. Das ist mir gestern im Training aufgefallen, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf“, sagte der 57-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch. „Das müssen wir relativ schnell in den Griff bekommen. Mir war es gestern ein Stück weit zu leise auf dem Platz.“

Schmöller soll den heftig kriselnden Fußball-Drittligisten nach der Freistellung von Cheftrainer Maurizio Jacobacci bis zur Winterpause betreuen; drei Spiele stehen für den bisherigen U21-Trainer der „Löwen“ dabei noch auf dem Programm.

„Es ist schon ein bisschen aufregend für mich“, räumte der gebürtige Hamburger ein, der in den Achtzigerjahren bei den Hanseaten unter Trainer-Legende Ernst Happel zum Profi geworden war. Er habe innerhalb von zwei Minuten zugesagt, als er am Dienstag von den Vereinsbossen gefragt wurde, ob er die in der 3. Liga bis ins untere Tabellendrittel abgerutschte Truppe übernehmen wolle.

Schmöller kündigte an, in der Kürze der Zeit keine sportlichen und taktischen Umwälzungen zu planen, „das macht keinen Sinn“. Stattdessen wolle er die Mannschaft vor allem motivieren. „Für mich ist wichtig, dass die Jungs überzeugt von sich sind“, sagte er.

Zuletzt hatten die „Löwen“ fünf von sechs Pflichtspielen verloren, darunter im Landespokal beim unterklassigen FC Pipinsried und am Sonntagabend 0:3 bei Borussia Dortmund II. In der Drittliga-Tabelle rangiert der Traditionsverein auf Platz 15. Die Pleite bei den BVB-Amateuren war zu viel für Jacobacci. 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer stellte klar, dass Schmöller nur eine Übergangslösung sei. In den nächsten Tagen und Wochen soll der künftige Chefcoach gefunden werden.

© dpa-infocom, dpa:231206-99-199954/2