18 Menschen nach Notbremsung von Linienbus verletzt

Ein mit 140 Menschen besetzter Bus stößt beinahe mit einem Auto zusammen. Mehrere Passagiere verlieren bei der Notbremsung in München den Halt und stürzen.

18 Menschen sind bei einer Notbremsung eines Linienbusses leicht verletzt worden. Der mit 140 Menschen voll besetzte Gelenkbus kam am Samstag vom Münchner Tollwood-Festival und stieß an einer Kreuzung beinahe mit einem Auto zusammen, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr von Sonntag hieß. Mehrere Menschen stürzten bei der Notbremsung. Rettungskräfte brachten sieben der Verletzten in Krankenhäuser. Zu den Umständen des Unfalls ermittelt nun die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:240714-930-173521/1