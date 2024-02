Auf der Autobahn 93 in Oberbayern haben sich am Montag wegen Blockabfertigung in Tirol Lastwagen auf 18 Kilometer gestaut. Wie die Verkehrspolizei mitteilte, wurden zwischen 5.00 Uhr und 8.30 Uhr pro Stunde nur 300 Sattelschlepper am Übergang Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) abgefertigt. Auf den Nebenstraßen sei es zu keinen größeren Behinderungen gekommen. Laut ADAC ist die nächste Blockabfertigung an der A93 am Montag, 19. Februar, geplant.

