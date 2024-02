18-Jähriger zu Fuß auf A7: Von Autos erfasst und gestorben

Ein 18-Jähriger ist zu Fuß auf der Autobahn 7 in Schwaben unterwegs gewesen und von zwei Autos erfasst worden. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Warum der junge Mann auf der Autobahn lief, war zunächst unklar. Er war am Sonntagmorgen zwischen dem Dreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Nersingen vom Auto eines 64-Jährigen sowie dem Wagen einer 61 Jahre alten Frau erfasst worden. Die Fahrbahn blieb für über vier Stunden gesperrt.

