18-Jähriger verletzt Bekannten schwer

Ein 18-Jähriger soll einen 25-Jährigen in dessen Wohnung in Grasbrunn (Landkreis München) mit Stichen schwer verletzt haben und anschließend geflohen sein. Der Tatverdächtige wurde zwei Tage später festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Der 25-Jährige hatte den Angaben nach am Montag drei Bekannte zu Besuch, einen 18-Jährigen und zwei 17-jährige Frauen. Als die beiden Frauen im Badezimmer waren, soll der 18-Jährige den 25-Jährigen angegriffen und mit Stichen im Hals- und Brustbereich verletzt haben. Anschließend sei der Tatverdächtige aus der Wohnung geflohen.

Der 25-Jährige kam den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Polizei habe unter anderem mit einem Helikopter nach dem Verdächtigen gefahndet. Er wurde den Angaben zufolge am Mittwoch in einer Ortschaft im Landkreis München gefasst und am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen.

© dpa-infocom, dpa:240523-99-140870/2