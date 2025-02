18-Jähriger schlägt auf Vater mit Schlagstock ein

Zwischen einem Sohn und seinen Eltern bricht ein Streit aus, der so eskaliert, dass der 18-Jährige mit einem Schlagstock zuschlägt. Der Vater ruft die Polizei. Am Ende werden auch Beamte verletzt.

Ein 18-Jähriger hat in Oberfranken auf seinen Vater mit einem Schlagstock eingeschlagen und zwei Polizisten leicht verletzt. Nach ersten Untersuchungen erlitt der Vater einen Rippenbruch, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Demnach brach am Montag aus zunächst unbekannter Ursache ein Streit zwischen den Eltern und dem 18-Jährigen im Haus der drei in Igensdorf (Landkreis Forchheim) aus.

Der Vater flüchtete aus dem Gebäude und alarmierte die Polizei. Die Streife fesselte den jungen Mann. Er habe immer wieder versucht, die Polizisten mit der Faust zu schlagen. Zudem habe er nach den Beamten getreten. Ein Polizist sei danach nicht mehr dienstfähig gewesen.

Laut Polizei war Rauschmittel der Grund für das Verhalten des 18-Jährigen. Er habe angegeben, Amphetamin konsumiert zu haben, sagte der Sprecher. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der Mann sei bereits polizeilich bekannt. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

