18-Jähriger nach Autounfall im Krankenhaus gestorben

Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle - Der junge Mann kam laut Polizei mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße ab. (Symbolbild) - Foto: Stefan Puchner/dpa

Vier junge Menschen sind mit einem Auto im Allgäu unterwegs. Für einen 18-Jährigen am Steuer endet die Fahrt tödlich.

Ein Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Unterallgäu im Krankenhaus gestorben. Der 18-Jährige war bereits in der vorigen Woche bei Ettringen in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Wagen mit drei weiteren Insassen an Bord überschlug sich demnach mehrmals, bis er zwischen mehreren Bäumen auf dem Dach liegen blieb.

Die Mitfahrenden im Alter von 19 und 20 Jahren wurden bei dem Unfall am vergangenen Donnerstag den Angaben zufolge nur leicht verletzt und konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Den eingeklemmten 18-Jährigen rettete Feuerwehr aus dem Fahrzeug. Mit einem Hubschrauber brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Dort starb der junge Mann letztlich an seinen schweren Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden derzeit aus.

© dpa-infocom, dpa:241022-930-267475/1