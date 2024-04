18-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein junger Motorradfahrer im Landkreis Ansbach ums Leben gekommen. Der 18-Jährige wollte am Mittwochmorgen zwischen Dentlein am Forst und Feuchtwangen mit seinem Motorrad einen Lastwagen überholen und sei dann in der Gegenspur frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, sagte ein Sprecher der Polizei.

Dabei wurde der 18-Jährige auf die Straße geschleudert und von einem weiteren Auto erfasst. Er erlag laut dem Sprecher noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die 46 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die 59-jährige Fahrerin des zweiten Autos erlitt einen Schock, wie der Sprecher weiter sagte. Zahlreiche Rettungskräfte, darunter auch ein Kriseninterventionsteam, waren im Einsatz.

Nach dem Unfall am Mittwochmorgen nahm die Polizei Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs auf. Dazu wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

