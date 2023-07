18-Jährigen bei Flucht totgefahren: Verdächtiger (21) in U-Haft

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stehen neben einem zerstörtem Wagen an der Unfallstelle. Bei der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in München in eine Straßenbahnhaltestelle gefahren und hat dadurch einen 18 Jahre alten Fußgänger tödlich verletzt. −Foto: Berufsfeuerwehr München/dpa