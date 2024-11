18-Jährige verletzt sich bei Einbruch in Gartenlauben schwer

Mehrere Hütten in einer Schrebergartensiedlung werden aufgebrochen. An einer Hütte findet die Polizei Blutspuren im Schnee. Die Beamten folgen der Spur.

Eine 18-Jährige hat sich beim Einbruch in mehrere Gartenlauben in Lindau schwer verletzt. Die Beamten folgten den Blutspuren im Schnee und fanden eine 18-Jährige in einer der sechs aufgebrochenen Lauben. Sie habe mit einer stark blutenden Wunde am Fuß auf einem Bett gesessen, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten die junge Frau in eine Klinik. Den Angaben zufolge soll sich die 18-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

Ein weiterer Täter war den Angaben zufolge an den Einbrüchen beteiligt. Dieser sei auf der Flucht, hieß es weiter. Ob die beiden etwas gestohlen haben, war zunächst unklar. Man wisse nur, dass sie sich an den Lebensmitteln bedient haben, hieß es weiter. Ebenfalls war unklar, woran sich die junge Frau verletzt habe.

