18-jährige Falschfahrerin verunglückt tödlich

Falschfahrerin verunglückt tödlich - Warum die 18-Jährige in falscher Richtung unterwegs war, war zunächst noch unklar.

Die junge Frau ist am Abend auf der Bundesstraße 4 unterwegs - in falscher Fahrtrichtung. Dann kommt ein Auto entgegen. Nach dem Frontalzusammenstoß machen sich viele Rettungskräfte auf den Weg.

Eine 18-Jährige ist als Geisterfahrerin auf der Bundesstraße 4 tödlich verunglückt. Ihr Wagen prallte in Höhe von Untersiemau im Landkreis Coburg mit einem anderen Fahrzeug zusammen, wie die Polizei mitteilte. Am Steuer dieses Wagens saß ein 64-Jähriger aus Nürnberg.

Die junge Fahrerin aus Coburg erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Ihre 21 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Wagens kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW sowie der Polizei waren vor Ort, wie es weiter hieß. Auch eine Polizeidrohne kam zum Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall oder die Falschfahrt beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Coburg in Verbindung zu setzen.

