18-jährige Autofahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungshubschrauber im Einsatz - Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Oberbayern lebensgefährlich verletzt und von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) - Foto: Bodo Schackow/dpa

Eine Fahranfängerin kommt mit ihrem Wagen von der Straße ab, prallt gegen zwei Leitpfosten und überschlägt sich. Ein Hubschrauber bringt die 18-Jährige in eine Klinik - sie schwebt in Lebensgefahr.

Eine 18-Jährige ist bei einem Autounfall in Königsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) lebensgefährlich verletzt worden. Die Fahranfängerin sei mit ihrem Wagen am Dienstag in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen zwei Leitpfosten gefahren, teilte die Polizei mit. Beim Gegenlenken sei sie mit dem Auto ins Schleudern geraten und wieder von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug krachte gegen die Mauer einer Brücke und überschlug sich.

Ersthelfer bargen die junge Frau aus ihrem Auto und leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst kam. Die 18-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Das Auto der Frau wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Klärung des Unfalls an.

