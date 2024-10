17-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle - In der Nacht wurden die Rettungskräfte gerufen: Ein 17-jähriger Autofahrer starb noch am Unfallort. (Symbolbild) - Foto: Stefan Puchner/dpa

Zwei junge Männer sind im Auto unterwegs, dann verliert der Fahrer die Kontrolle. Nur der Beifahrer überlebt. Die Ermittlungen werfen jetzt weitere Fragen auf.

Ein 17-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Sein 17-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, verlor der junge Fahrer in der Nacht an einem Ortseingang in Hebertshausen (Landkreis Dachau) die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Grund dafür ist noch unklar. Demnach sei er von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Laut Polizeiangaben wurde der Fahrer schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer habe keinen Führerschein und sei unter Alkoholeinfluss gefahren, teilte die Polizei mit. Woher das Unfallfahrzeug stammt, werde noch ermittelt.

