17-Jähriger ohne Führerschein fährt gegen Telefonmast

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet während eines Einsatzes auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein ist bei einer Spritztour in Oberbayern gegen einen Telefonmast gefahren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden der 17-Jährige und sein 14-jähriger Beifahrer bei dem Unfall am Donnerstagvormittag im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen leicht verletzt.

Der Jugendliche hatte sich in Abwesenheit seines Vaters dessen Auto geliehen und war damit durch Rennertshofen gefahren. Er kam nach den Angaben von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Telefonmast, der umknickte.

Das Auto hinterließ bei dem Unfall eine rund 200 Meter lange Ölspur auf einer Wiese. Der Telefonmast wurde von der Feuerwehr notdürftig repariert. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Gegen den 17-Jährigen wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:231021-99-647179/2