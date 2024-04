17-Jähriger nach Volksfest mit Stichverletzungen aufgefunden

In Rosenheim ist ein Jugendlicher mit einer stark blutenden Wunde gefunden worden. Zuvor hatte es einen Streit auf einem Volksfest gegeben.

Nach einem Besuch auf einem Volksfest in Rosenheim ist ein 17-Jähriger mit einer stark blutenden Stichverletzung aufgefunden worden. Freunde entdeckten ihn in der Nacht zum Samstag und wählten den Notruf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand aber nicht. Er selbst konnte zunächst keine Angaben zur Ursache seiner Verletzung machen.

Die Gruppe hatte zuvor das Volksfest besucht. Dort soll der Jugendliche ersten Ermittlungen zufolge mit einer anderen Gruppe in Streit geraten sein. Worum es dabei ging, blieb zunächst offen. Danach hätten sich die Gruppen in unterschiedlichen Richtungen voneinander getrennt. Der 17-Jährige verließ alleine das Volksfest. Kurz darauf hätten sich die Freunde Sorgen um den Jugendlichen gemacht, und Kontakt aufgenommen. Sie fanden ihn verletzt in der Nähe des Volksfestplatzes.

Ob es einen Zusammenhang zwischen Streit und Verletzung gibt, blieb zunächst offen. Die Polizei ermittelt dazu und sucht Zeugen. In der Nähe des Jugendlichen wurden zudem Glasscherben sichergestellt. Auch hier wird geprüft, ob es einen Zusammenhang zur Wunde gibt. Die Polizei konnte auch Personen ermitteln, die am Streit beteiligt waren. Von drei Jugendlichen aus Stadt und Landkreis Rosenheim wurden die Personalien aufgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

