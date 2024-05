17-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Bei dem Streit zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden soll es um Drogen gegangen sein. Dann zückte ein 17-Jähriger wohl ein Messer und stach zu.

In Schwaben soll ein 17-Jähriger bei einem Streit um ein Drogengeschäft einen jungen Mann mit einem Messerstich in den Bauch verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurde gegen den Jugendlichen ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Die Kripo hatte den 17-Jährigen am Donnerstag festgenommen. Der Angriff hatte sich bereits eine Woche zuvor ereignet, der Täter war aber zunächst mit einem Fahrrad geflüchtet.

Am 25. April soll es in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden gekommen sein. Dabei soll der 17-Jährige erst mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen und dann einen 18 Jahre alten Kontrahenten mit dem Messer verletzt haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus, war aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei den 17-Jährigen als mutmaßlichen Messerstecher identifizieren.

