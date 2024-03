17-Jährige wollen Roller mit Turnbeutelschnur abschleppen

Zwei 17-Jährige haben in Oberbayern versucht, einen Roller mit einer Schnur aus einem Turnbeutel mit einem anderen Roller abzuschleppen. Auf ihrer versuchten Fahrt von München nach Ingolstadt wurden sie in der Nacht zu Dienstag von einer Streife in Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) angehalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten demnach fest, dass es sich beim Abschleppseil um eine Kordel aus einem Turnbeutel handelt. Zudem seien die Roller nicht versichert und keiner der beiden Jugendlichen im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die 17-Jährigen konnten laut Polizei außerdem keinen Nachweis erbringen, dass ihnen die Roller gehörten. An einem Roller sei ein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen. Das Kennzeichen sei allerdings auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden. Die Roller wurden von der Polizei beschlagnahmt, bis die Besitzer ermittelt werden.

Auf die beiden Jugendlichen aus den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Freising kommen nun unter anderem Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung und Vergehen am Pflichtversicherungsgesetz zu.

