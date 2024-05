17 Flüchtlinge in Lastwagen: Mutmaßlicher Schleuser gefasst

17 Flüchtlinge aus Syrien, darunter sechs Jugendliche, sind von der Polizei in einem Lastwagen bei Plattling (Landkreis Deggendorf) entdeckt worden. Der 57 Jahre alte Fahrer und mutmaßliche Schleuser sei bei der Verkehrskontrolle am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Autobahn 92 festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Er kam in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern. Die Flüchtlinge seien wohlauf gewesen und in Unterkünfte gebracht worden.

