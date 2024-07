16 Millionengewinne: Rekordhalbjahr bei Lotto Bayern

So gut lief es für Lottospieler in Bayern noch nie in einem ersten Halbjahr: Lotto Bayern verzeichnet eine Rekordzahl an Millionengewinnen.

Lotto Bayern hat im ersten Halbjahr 2024 mit 16 Millionengewinnen so viele gezählt wie noch nie in einem ersten Halbjahr. Insgesamt wurden mehr 314 Millionen Euro an die Spielteilnehmer ausbezahlt - zehn Millionen mehr als im ersten Halbjahr 2023. „So viel Glück hatten Bayerns Spielteilnehmer noch nie in einem ersten Halbjahr“, sagte Claus Niederalt, der Präsident der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung.

Im Januar gewann eine Rentnerin aus Mittelfranken rund 48,6 Millionen Euro. Das war den Angaben zufolge der höchste Gewinn, der im Lotto „6aus49“ jemals ausbezahlt wurde. Im Februar wurde beim Eurojackpot eine 63,2 Millionen Euro-Gewinnsumme ausbezahlt.

