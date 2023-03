16-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Oberbayern

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades ist bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern gestorben. Sie war am Samstag nahe Oberbergkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) unterwegs, als sie stürzte und auf die Gegenfahrbahn schlitterte, wie die Polizei mitteilte. Eine entgegenkommende 36-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Jugendlichen zusammen.

Andere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und versuchten, das Mädchen zu reanimieren. Die 16-Jährige starb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin und ihre mitfahrenden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren erlitten einen Schock.

© dpa-infocom, dpa:230305-99-836946/2