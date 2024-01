150.000 Euro Schaden bei Lagerhallenbrand

Ein Feuer in einer Lagerhalle in Gebsattel (Landkreis Ansbach) hat einen Schaden von etwa 150.000 Euro verursacht. In der Halle waren verschiedene Fahrzeuge untergestellt, die bei dem Brand am frühen Montagmorgen zerstört wurden, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurde durch die große Hitzeentwicklung die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbargebäudes beschädigt. Die Lagerhalle brannte bis auf das Grundgerüst herunter. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzte gab es nicht.

