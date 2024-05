150.000 Euro Schaden bei Kellerbrand in Wohnhaus

Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Pommersfelden (Landkreis Bamberg) ist ein geschätzter Schaden von mindestens 150.000 Euro entstanden. Als die Bewohner am Samstag Brandgeruch im Keller bemerkten, habe der Hauswirtschaftsraum bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei mit. Durch die starke Hitzeentwicklung entstand den Angaben zufolge ein langer Riss im Gemäuer des Hauses und damit ein hoher Schaden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und schließt derzeit Brandstiftung aus. Demnach könnte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Die Bewohner des Hauses sind vorsichtshalber bei Verwandten untergekommen, bis die Statik des Gebäudes überprüft ist und keine Gefahr mehr besteht, wie es weiter hieß.

