150.000 Euro Schaden bei Brand in Einfamilienhaus

Beim Brand in einem Einfamilienhaus im oberbayerischen Landkreis Erding ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist ein 23-Jähriger mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Das Feuer brach den Angaben nach am Samstagvormittag im Wohnzimmer des Hauses in Taufkirchen (Vils) aus. Das Haus sei durch die Hitze- und Rußentwicklung stark beschädigt worden. Die Brandursache war den Angaben nach zunächst unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240303-99-202615/2