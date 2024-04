150 Getränkekisten fallen auf A99 von Lkw: Langer Stau

Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 99 in Oberbayern am Montag rund 150 Getränkekisten verloren und dadurch für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Als der Fahrer in einer Baustelle bei Aschheim (Landkreis München) eine Kurve fahren musste, durchbrach nach Angaben der Polizei ein Großteil der Ladung die Plane und fiel auf die Fahrbahn. Beim Aufprall auf der Straße zerbrachen die Glasflaschen und verteilten sich über alle drei Spuren. Die Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die restlichen rund 350 Kästen blieben demnach auf der Ladefläche des Sattelzugs stehen. Der 30-jährige Fahrer habe die Getränkekisten nicht ordentlich gesichert, teilte die Polizei mit. Den Mann erwarte daher nun eine Anzeige. Durch die herunterfallende Ladung sei niemand verletzt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 40 000 Euro.

Nach kurzer Zeit war ein Fahrstreifen der Autobahn wieder befahrbar. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein rund zehn kilometerlanger Stau. Für die Bergung des Lastwagens kam das Technische Hilfswerk (THW) hinzu. Diese sollte bis in den frühen Montagabend dauern.

