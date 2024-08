15 Wespenstiche: Frau aus dem Kreis Neumarkt erleidet allergischen Schock im Zillertal

Bei einer Wanderung im österreichischen Zillertal wurde eine Deutsche aus dem Landkreis Neumarkt von bis zu 15 Wespen gestochen. Da die 66-Jährige Allergikerin ist, erlitt sie einen anaphylaktischen Schock.









Die Frau ging am Samstag gemeinsam mit ihrem Ehemann in Mayrhofen auf dem Kreuzweg in Richtung Steinerkogel (Bezirk Schwarz bei Tirol) wandern. Als das Ehepaar gegen 11.45 Uhr auf einem Stein rastete, wurde es plötzlich von Wespen attackiert, teilt die Polizei Tirol mit.



Die 66-Jährige, die Allergikerin ist, wurde zehn bis 15 Mal gestochen. Während die Frau sofort ihre Adrenalin-Spritze benutzte, setzte ihr Mann einen Notruf ab. Die Frau wurde von der Bergrettung Mayrhofen zum Notarzthubschrauber transportiert und anschließend in das Krankenhaus Hall geflogen, wo sie nun stationär behandelt wird.

