15- und 18-Jährige in Unterfranken beraubt und verletzt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine Gruppe von Jugendlichen soll zwei andere Jugendliche in Unterfranken bestohlen und verletzt haben. Zunächst hatte die Gruppe einen 15 Jahre alten Jungen am Freitag in Nordheim am Main (Landkreis Kitzingen) nach Wechselgeld gefragt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die drei Tatverdächtigen dem Jugendlichen Bargeld in Höhe einer niedrigen zweistelligen Summe entrissen und auf ihn eingeschlagen haben. Dabei wurde der 15-Jährige leicht verletzt.

Wenig später habe die Gruppe von einem 18-Jährigen Geld gefordert. Als dieser davonrannte, sollen ihn die drei Verdächtigen geschlagen und getreten und Geld sowie Gegenstände im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags mitgenommen haben. Der 18-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240513-99-16955/2