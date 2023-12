15 Tonnen Getreide in Brand: Fünfstelliger Schaden

Auf dem Weg zu einer Großmühle ist ein Lastwagen mit 15 Tonnen Getreide in Oberfranken in Brand geraten. Die Polizei schätzte den Schaden durch das Feuer auf einer Kreisstraße bei Pettstadt (Landkreis Bamberg) am Montagmorgen auf rund 25.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge blockierte die Bremsanlage des Anhängers wegen eines technischen Defekts während der Fahrt und erhitzte die Anhängerachse. Der 48 Jahre alte Fahrer hatte den Angaben zufolge Rauch am Lastwagen bemerkt und Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Die Kreisstraße war laut Polizei für mehrere Stunden gesperrt.

