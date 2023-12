15-Jähriger fährt mit Auto von Mutter in Graben

Ein 15-Jähriger hat mit dem Auto seiner Mutter in Waldershof (Landkreis Tirschenreuth) eine Spritztour gemacht und ist in einen Straßengraben gefahren. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei über einen führerlosen, im Graben festgefahrenen Pkw informiert, teilten die Beamten mit. Als die Fahrzeughalterin zum Unfallort gerufen wurde, konnte sie sich den Angaben zufolge nicht erklären, wie ihr Auto dorthin kam - bis ihr Sohn beim Pkw auftauchte.

Dieser habe sich erst mit einer Lügengeschichte aus der Verantwortung ziehen wollen, gestand dann jedoch, sich das Auto der Mutter geliehen zu haben. Der 15-Jährige blieb unverletzt. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrererlaubnis verantworten.

