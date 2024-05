15-Jähriger auf Fahrrad von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 15-jähriger Radler ist im Landkreis Regensburg von einem Auto erfasst worden und gegen die Windschutzscheibe geflogen. Dabei verletzte er sich schwer. Der Jugendliche sei von einer Staatsstraße bei Wörth an der Donau nach links abgebogen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine hinter ihm fahrende 70-Jährige fuhr ihm dabei auf und erfasste ihn mit ihrem Wagen. Durch den Zusammenstoß am Mittwoch wurde der Jugendliche verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

