15-Jähriger angegriffen und ins Gesicht gebissen

Ein Jugendlicher ist in Oberbayern von einem mutmaßlich betrunkenen Mann angegriffen und ins Gesicht gebissen worden. Der 15-Jährige war im Beisein eines 14 Jahre alten Freundes, als er am Freitagabend an einer S-Bahn-Station in Hebertshausen im Landkreis Dachau auf den Mann traf, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Der 15-Jährige habe nach dem Befinden des Mannes gefragt, da dieser sich mehrfach übergeben habe.

Daraufhin soll der Mann dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser zu Boden ging. Anschließend habe sich der Angreifer auf ihn geworfen und ihm im Schläfenbereich ins Gesicht gebissen. Danach flüchtete der Mann. Der Jugendliche erlitt durch den Angriff eine Kopfprellung, ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma sowie Hautabschürfungen. Die Bundespolizei sucht nach dem Täter.

