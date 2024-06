15-Jährigen verprügelt und Autounfall verursacht

Zwei junge Männer sollen in Schwaben einen 15-Jährigen verprügelt und wenige Stunden später einen Autounfall verursacht haben. Der 15-Jährige erlitt unter anderem Prellungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Unfall am Donnerstagabend in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) wurde einer der Männer leicht verletzt, wie es weiter hieß.

Am Nachmittag hätten die Verdächtigen im Alter von 17 und 18 Jahren den 15-Jährigen nach Zigaretten gefragt. Als der 15-Jährige dem Duo zwei Zigaretten geben wollte, hätten die beiden ihn geschlagen und getreten. Außerdem sollen sie ihrem Opfer Bargeld gestohlen haben. Die Polizei stellte die Verdächtigen und entließ sie nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Am Abend sei der 17-Jährige mit dem Auto eines Elternteils ohne Führerschein und mit dem 18-Jährigen als Beifahrer durch Donauwörth gefahren. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit habe er die Kontrolle verloren, der Wagen fuhr frontal in die Fassade eines Gebäudes. Am Auto entstand den Angaben zufolge Totalschaden, der 18-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Beide Verdächtige wurden wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung angezeigt. Gegen den 17-Jährigen werde zudem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

