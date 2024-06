15-Jährige lernt Autofahren auf Youtube und macht Spritztour in Schwaben

Vom Online-Tutorial auf den Fahrersitz: Ein 15 Jahre altes Mädchen hat mit dem Auto der Eltern in Schwaben eine Spritztour gemacht. Gegenüber Beamten gab das Mädchen an, das Autofahren bei Youtube gelernt zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. − Foto: IMAGO/Addictive Stock