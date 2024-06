15-Jährige lernt Autofahren auf Youtube und macht Spritztour

Polizeiblaulicht - Das blinkende Blaulicht an einem Dienstauto der Polizei. - Foto: Bodo Schackow/dpa

Ein 15 Jahre altes Mädchen hat mit dem Auto der Eltern in Schwaben eine Spritztour gemacht. Gegenüber Beamten gab das Mädchen an, das Autofahren bei Youtube gelernt zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Aufgefallen ist die nächtliche Spritztour Anfang Mai in Möttingen (Landkreis Donau-Ries) nur, weil die 15-Jährige unterwegs geblitzt wurde. Als die Beamten das Foto mit der Frau am Steuer sahen, sind sie stutzig geworden, weil das Auto auf den Vater zugelassen war, wie eine Polizeisprecherin sagte. Daraufhin habe man begonnen zu ermitteln und sei auf die Tochter gestoßen.

Nun erwartet die 15-Jährige eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Vater muss sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

© dpa-infocom, dpa:240621-99-479348/3