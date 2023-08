144 Marihuana Pflanzen gefunden: 63-Jähriger in U-Haft

Marihuana - Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein 63-Jähriger ist in Untersuchungshaft gekommen, nachdem im Landkreis Traunstein 144 Marihuana Pflanzen sichergestellt worden sind. Aufgefallen war er der Polizei durch eine große Hanfpflanze vor seiner Wohnung in Chieming, wie das Polizeipräsidium am Dienstag mitteilte. Auf Anordnung der Staatsanwalt wurde die Örtlichkeit daraufhin durchsucht. Dabei fanden die Beamten weitere Pflanzen. Noch am Samstag erließ ein Haftrichter den Haftbefehl gegen den 63 Jahre alten Tatverdächtigen.

© dpa-infocom, dpa:230801-99-642687/2