14 Kilometer Geisterfahrt einer 70-Jährigen endet glimpflich

Eine 70-Jährige ist auf der Autobahn 71 im Landkreis Bad Kissingen rund 14 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Bei der Geisterfahrt am Samstag habe es keine Unfälle gegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mindestens ein Verkehrsteilnehmer verhinderte jedoch einen Zusammenstoß mit der Frau, indem er auswich.

Mehrere Zeuginnen und Zeugen hatten am Abend einen Geisterfahrer auf der A71 gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 70-Jährige an der Anschlussstelle Oerlenbach auf die Autobahn auf. Eine Streife beendete die Geisterfahrt der Frau dann kurz vor der Anschlussstelle Münnerstadt. Die Frau verlor den Angaben zufolge ihren Führerschein. Zudem erwartet sie ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

