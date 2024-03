14-Jähriger baut Unfall bei Spritztour mit elterlichem Auto

Ein 14-Jähriger hat in Passau mit seiner ein Jahr jüngeren Freundin eine Spritztour mit dem Wagen ihrer Mutter gemacht und dabei einen Unfall verursacht. Der Junge streifte in der Nacht zum Sonntag mit dem Auto zwei geparkte Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Danach stellte er den Wagen wieder auf seinem ursprünglichen Parkplatz ab. Als die Mutter des Mädchens zurückkam, bemerkte sie den Schaden an ihrem Auto und verständigte die Polizei. Der Wagen wurde in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

