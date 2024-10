14 Autos am Straßenrand beschädigt - Täter unbekannt

Am Wochenende erwartete mehrere Autobesitzer in Rosenheim eine böse Überraschung: Kaputte Außenspiegel und zerkratzter Lack. Ein Täter ist bislang nicht bekannt.

In Rosenheim sind mehr als ein Dutzend am Straßenrand geparkte Autos beschädigt worden. Ob ein Einzeltäter oder mehrere an der Tat in der Nacht beteiligt waren, sei derzeit noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Der oder die Täter hätten die Außenspiegel der Fahrzeuge abgedreht und teilweise ganz aus der Verankerung gerissen, teilte die Polizei mit. Mehrere Autos wiesen zudem tiefe Kratzer im Lack auf, die von einem spitzen Gegenstand, möglicherweise einem Schraubenzieher oder Schlüssel, stammen könnten.

Bei den beschädigten Autos sei keine Struktur in der Auswahl erkennbar, sagte der Sprecher. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:241021-930-266032/1