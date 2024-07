13 Verletzte nach Unfall mit Linienbus

In Herzogenaurach fährt ein Linienbus gegen eine Hauswand. 13 Menschen werden verletzt, 10 kommen in Krankenhäuser.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Herzogenaurach in Mittelfranken sind am Morgen 13 Menschen verletzt worden. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zehn Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Es handelte sich um ein kleineres Fahrzeug mit 15 Sitzplätzen, in dem auch Schüler saßen. Der Fahrer des sogenannten Midi-Busses wollte nach rechts abbiegen, das Fahrzeug fuhr nach ersten Erkenntnissen aber geradeaus über die Kreuzung und kollidierte dann mit der Wand eines Hauses. Wie es dazu kommen konnte, untersuchen nun Spezialisten der Polizei.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte an die Unfallstelle. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, die zwei Notärzte zum Unglücksort brachten, dem Sprecher zufolge aber keine Verletzten transportierten.

© dpa-infocom, dpa:240724-930-182668/2