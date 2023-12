13-Jährige versprühen Tierabwehrspray in Tanzschule

Zwei 13-Jährige haben in einer Tanzschule in Günzburg Tierabwehrspray versprüht. Sie sollen am Freitag auf der Toilette mit dem Spray hantiert und wohl versehentlich den Reizstoff freigesetzt haben, so die Polizei am Samstag. Demnach breitete sich das Gas aus und der Tanzlehrer sowie mindestens 19 Tanzschüler erlitten daraufhin leichte Atembeschwerden und Reizhusten. Der Rettungsdienst versorgte die minderjährigen Schüler, die anschließend ihren Eltern übergeben wurden.

