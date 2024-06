13-Jährige streiten sich in S-Bahn - Frau schlägt Mädchen

Erst streiten sich zwei Jugendliche in einer S-Bahn, eine Gruppe heizt die Stimmung an. Dann kommt eines der Mädchen ins Krankenhaus.

Eine Unbekannte hat einer 13-Jährigen beim Aussteigen aus der S-Bahn in Mittelfranken ins Gesicht geschlagen. Das Mädchen ging zu Boden und wurde mit dem Verdacht auf einen Nasenbruch ins Klinikum gebracht, wie die Bundespolizeiinspektion Nürnberg am Freitag mitteilte. Vorangegangen war dem Angriff am Mittwoch demnach ein Streit zwischen der 13-Jährigen und einer Gleichaltrigen auf der S-Bahn-Fahrt von Altdorf West nach Feucht.

Eine Gruppe Schüler habe die Stimmung angeheizt, ein Jugendlicher den Streit auch gefilmt. Worum es dabei ging, war der Polizei noch nicht bekannt. Als die Gruppe in Feucht ausgestiegen sei, habe sich eine Reisende eingemischt und eines der beiden Mädchen mit der Faust geschlagen. Die Beamten ermitteln nun gegen die drei.

Nach einem privaten Aufruf in den sozialen Medien habe es zwar Hinweise zur noch unbekannten Frau gegeben, hieß es. Die Polizei bitte aber „eindringlich, keine privaten „Fahndungsaufrufe“ zu unternehmen“.

© dpa-infocom, dpa:240621-99-486991/2