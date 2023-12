13-Jährige fährt Freundin mit Auto an: Schwer verletzt

Notaufnahme - Ein Schild mit der Aufschrift „Notaufnahme“ hängt an einem Krankenhaus. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine 13-Jährige hat mit einem Auto eine 15-Jährige angefahren und schwer verletzt. Das jüngere Mädchen hatte am Samstag den Schlüssel des Wagens ihres Vaters entwendet und das Auto auf dem Parkplatz des Wohnhauses im österreichischen Hohenems (Vorarlberg) gestartet. Wie die Polizei mitteilte, unterschätzte die Jugendliche dabei womöglich die Kraft des Autos und fuhr in ihre zwei Jahre ältere Freundin, die vor dem Fahrzeug stand. Diese wurde zwischen dem Wagen und der Hauswand eingeklemmt und kam anschließend in ein Krankenhaus.

